Öğretim Elemanı Belgesi artık e-Devlet'te

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, son dönemde “dijitalleşme” çalışmalarına hızla devam ediyor. YÖK tarafından, geçtiğimiz yıllarda e-Devlet kapısı üzerinden öğrenci ve akademisyenlere sunulan birçok hizmet ve yakın bir zaman önce herkesin kullanımına açılan YÖKMobil’den sonra bir teknolojik yeniliğe daha imza atıldı. YÖK, e-Devlet kapısı üzerinden “Öğretim Elemanı Belgesi Sorgulama ve Doğrulama Sistemi”ni hizmete açtı.

Akademisyenler belgelere daha hızlı ve kolay ulaşabilecek

“Öğretim Elemanı Belgesi Sorgulama ve Doğrulama Sistemi” sayesinde artık akademisyenler, kendi kadro bilgilerini içeren belgeyi üniversitelerine dilekçeyle müracaat edip yazı sürecini beklemeden sadece e-Devlet’e girerek çok daha kolay ve hızlı bir şekilde temin edip dökümünü alabilecek ve istediği kamu kurumu veya özel şirkete verebilecek. Belgenin verildiği kurum eğer isterse yine e-Devlet kapısı üzerinden belgenin doğrulamasını yapabilecek.

Öğretim elemanı sorgulama ve doğrulama sistemi nasıl çalışıyor?

“Öğretim Elemanı Sorgulama ve Doğrulama Sistemi”, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev yapan akademisyenlere ait bilgilerin yer aldığı Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sunuluyor. e-Devlet kapısından T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan akademisyenler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altında yer alan bölümde “Öğretim Elemanı Belgesi Sorgulama Sistemi” kısmına giriş yaparak, kendi kadro bilgilerini içeren belgenin dökümünü alıp, bu resmi belgeyi beyan edeceği kamu kurumu veya özel şirkete verebilecek.

Öğretim elemanı belgesinin sağ üst köşesinde yer alan barkod üzerinde kişiye özel bir numara var. Akademisyenler, kendilerine ait barkodlu belgeleri oluşturup dökümünü alabilecek ve ihtiyaç duyan kurumlara gerek T.C. kimlik numaraları ile birlikte barkod numaralarını, gerekse belgenin dökümünü verebilecek. Belgenin verildiği kurum da istediği takdirde yine e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik ve barkod numarasıyla belgenin doğrulamasını yapabilecek. Yakın bir zamanda herkesin kullanımına açılan YÖKMobil uygulamasında yer alan “YÖK Belge Doğrulama” seçeneğine, belgenin sağ alt köşesinde bulunan karekod okutularak da belgenin doğrulaması yapılabilecek.

160 bin akademisyen bu hizmetten faydalanbilecek

Akademisyenlerin bu belgeyi alabilmesi için kadro bilgilerinin YÖKSİS’e üniversiteleri tarafından mutlaka girilmiş olması gerekiyor. Halihazırda yükseköğretim kurumlarında görev yapan 160 bin akademisyen bu uygulamadan faydalanabilecek.

Sahte akademisyenliğin önüne geçilecek

“Öğretim Elemanı Sorgulama ve Doğrulama Sistemi” ile yükseköğretim kurumlarında görevli akademisyenler, çalışma/kadro bilgilerine elektronik ortamda çok daha hızlı ve kolay ulaşacak. Akademisyenlerin üniversiteye başvurmaya gerek kalmadan zamandan tasarruf etmelerini sağlamak, gereksiz kırtasiye ve bürokratik işlemleri azaltmak ve belge sahteciliğinin önüne geçmek hedefleniyor. Bu sistem sayesinde son dönemlerde kendilerini özellikle sağlık alanında akademisyenmiş gibi gösterip çeşitli kazançlar elde eden kişilerin tespiti çok daha kolay olacak.

Veri değişim protokolü yapılan kurumlar

Akademisyenlerin kadro bilgileri aynı zamanda veri değişim protokolü yapılan kamu kurumlarıyla da paylaşılacak. Bu sayede veri değişim protokolü imzalanan kurumlar, kişilerin öğretim elemanı olup olmama durumunu sistemden istifade ederek kendileri öğrenebilecek. Bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜİK kadro bilgilerinin paylaşıldığı kurumlardan bazıları.

Öte yandan, yeni YÖK tarafından e-Devlet kapısı üzerinden halihazırda “Üniversite E-Kayıt/E-Kayıt Belgesi doğrulama, Öğrenci Belgesi sorgulama/doğrulama, Yükseköğretim Mezun Belgesi (Diploma) sorgulama/doğrulama, yurt dışı diploma denklik ön başvuru işlemi, denklik başvurusu sorgulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi evrak doğrulama ile tez tarama” uygulamaları öğrenci ve akademisyenlerin hizmetine sunulmuştu.

Kaynak: İHA