Öğrenme aşkı engel tanımıyor

Açıköğretim denilince akla Anadolu Üniversitesi geliyor. Üniversitenin Açıköğretim sisteminde 3 milyon öğrenci birçok farklı bölümde eğitim görüyor.

Öğrenmek isteyen herkes hiçbir engel tanımadan Açıköğretim sistemine kayıt yaptırabiliyor.

Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenci Destek Birimi tarafından hazırlanan rapora göre, Açıköğretim sistemiyle okuyan 3 milyon öğrencinin 22 bin 767'si engelli. Engelli öğrencilerin ise 16 bin 282'sini erkekler, 6 bin 485'ini kadınlar oluşturuyor.

İstanbul 3 bin 308, Ankara 2 bin 487, İzmir de 778 ile engelli öğrenci sayısında ilk 3 sırayı alıyor.

Sistemde işletme, kamu yönetimi, sosyoloji, adalet, sosyal hizmetler ve ilahiyat en fazla tercih edilen bölümler oldu.

Engelli çalışanlarımız da mevcut

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, çeşitli iş yerlerinde çalışan engelli öğrencilerinin de olduğunu söylüyor.

"Engelli öğrencilerimizin 4'te 3'ü erkeklerden oluşuyor. Bu öğrencilerimiz ağırlıklı olarak işletme, sosyoloji, kamu yönetimi gibi bölümlerde öğrenim görüyor. Açıköğretim sisteminin temel amaçlarından birisi, eğitimi insanların ayağına kadar götürmek."

Kaynak: AA