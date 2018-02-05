Öğrencilere bugüne kadar 1 buçuk milyar kutu süt dağıtıldı

2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

Öğrencilerin daha iyi beslenebilmesi için düzenlenen Okul Sütü Programı kapsamında, 32 bin okulda, 6 milyon öğrenciye, 200 mililitre ambalajlı süt dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara'da Muazzez Karaçay İlkokulu'nda okul sütü programı törenine katıldı.

Bakan Yılmaz 7. yılına giren okul sütü programıyla ilgili bilgi verdi.

"Bugün 65 binin üzerinde okulumuzda 18 milyona yakın öğrencimizle ve 1 milyon 71 bin öğretmenimizle yeni öğretim yılının ikinci dönemine başlıyoruz. Okul sütü programını başlatıyoruz, hayırlı olsun. Okul sütü programı ilkokul çağındaki öğrencilerine süt içme sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılması için başlandı. Bu program 7. yılına girdi."

"255 milyon paket süt dağıtımını gerçekleştireceğiz"

Bugüne kadar öğrencilere yaklaşık 1 buçuk milyar kutu süt dağıtıldığını söyledi.



"Bugüne kadar yaklaşık 1 buçuk milyar kutu süt öğrencilerimize dağıtılmıştır. Türkiye geneli resmi, özel okullarda ana okulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve ilk okulda toplam yaklaşık 6 milyon öğrencimize yaklaşık 255 milyon paket süt dağıtımını gerçekleştireceğiz."

Kaynak: TRT Haber