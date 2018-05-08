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Buradasınız : » » Öğrenciler Anadolu'yu "Biz Anadoluyuz Projesi" ile tanıyor

Öğrenciler Anadolu'yu "Biz Anadoluyuz Projesi" ile tanıyor

İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında 100 öğrenci Kocaeli'den Adıyaman'a geldi.

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Öğrenciler Anadoluyu &quot;Biz Anadoluyuz Projesi&quot; ile tanıyor

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı tanışma toplantısında, öğrencileri kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Projenin önemine dikkat çeken Kalkancı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı proje, Türkiye'nin 81 ilinin birbirlerini daha iyi tanıması, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok önemli" dedi.

Kalkancı, Adıyaman'ın tarihini, kültürünü yerinde görerek, gezerek tanımanın öğrenciler için kazanç olduğunu belirtti.

"Gittiğinizde memleketinizde Adıyaman'ı anlatacaksınız. Biz de şu an bu program çerçevesinde 2 binin üzerinde öğrenciyi Türkiye'nin çeşitli illerine Balıkesir'e, Konya'ya, İstanbul'a, Trabzon'a gönderdik." 

Gezi programı dört gün sürecek. Öğrenciler Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Atatürk Barajı ve Seyir Tepesi, Turuş Kaya Mezarları, Pirin Perre Antik Kenti gibi tarihi ve turistik yerleri görecek.

Kaynak: AA

Etiketler: turistik gezi, öğrenci, Kocaeli, İçişleri Bakanlığı, Biz Anadoluyuz Projesi, Adıyaman
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