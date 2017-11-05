Öğrenci ve öğretmenler artık daha güvenli

Okullarda güvenliği özel güvenlik personelince sağlayacak uygulama öğrenci, veli ve eğitimcileri sevindirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıkları arasında okulların güvenlik hizmetlerinin Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında karşılanmasını sağlayacak "Daha Güvenli Bir Eğitim Ortamı İçin Toplum Yararına Program Protokolü"nün imzalanmasının ardından 9 bin 473 güvenlik görevlisinin işe alınması çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'da 300 kişi görev yapacak

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, bugüne kadar okullardaki güvenliğin eğitim personelleri tarafından sağlandığını anımsattı.

Personellerin özverili çalışmalarına rağmen zaman zaman güvenlik konusunda yetersizliklerin yaşandığına işaret eden Aslan, "Uygulamayla okullarımız daha güvenli hale gelecek. Diyarbakır'ın 17 ilçesindeki 300 okulda 300 özel güvenlikçi çalışacak. Bu ay içerisinde özel güvenlik personelinin göreve başlamasını bekliyoruz." dedi.

"Takdire şayan"

Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Yunus Memiş de öğretmen ve öğrencilerin güvenliği açısından okullarda güvenlik personeli bulundurmanın önemine değindi.

Programın aynı zamanda istihdam da sağlayacağını vurgulayan Memiş, "Takdire şayan bir program. Öğrenciler artık güvenli ortamda eğitim görecek. Kötü niyetli kişiler okul çevresinde rahat dolaşamayacak." ifadelerini kullandı.

Veli Leyla Medeni, okul çevrelerinde zaman zaman istenmeyen olayların yaşandığına işaret ederek, "Okullarda güvenlik personelinin görevlendirilmesine ilişkin program bizi sevindirdi. Artık çocuğum okula giderken gözüm arkada kalmayacak. Okullar daha güvenli hale gelecek." diye konuştu.

Ebedin Gülmez, uygulamaya velilerin büyük destek sunduğunu belirterek, okul ve çevresinin daha güveli olacağını söyledi.

Öğrenciler de güvenlik personellerinin kendilerini kötülüklerden koruyacağını aktararak, "Güvenlikçiler sayesinde kötü insanlar bizlere zarar veremez." dedi.

"Daha Güvenli Bir Eğitim Ortamı İçin Toplum Yararına Program Protokolü" 10 Ekim 2017 günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katıldığı törende imzalanmıştı.

Kaynak: AA