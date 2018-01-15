Milyonlarca öğrenci yarı yıl tatili için gün sayıyor

Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin 534, ortaöğretimde 5 milyon 849 bin 970 öğrenci olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci, cuma günü karne aldıktan sonra iki haftalık yarıyıl tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 1 milyon 66 bin 68 öğretmen de iki hafta dinlenme fırsatı bulacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek.

Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

Sınavlar neler?

Bu yıl ilk defa uygulanacak, merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öte yandan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran'da yapılacak.

Yükseköğretim Kurulunca üniversiteye girişte YGS ve LYS'nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. oturumu (TYT) 23 Haziran'da, 2. oturumu ile Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA