  • 18 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.663
    EURO 3.932
  • BIST 91373.78
    ALTIN 151.872
Buradasınız : » » Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına başvurular başlıyor

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına başvurular başlıyor

Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları birinci seçim aşaması için yarından itibaren 25 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına başvurular başlıyor

Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları birinci seçim aşaması için yarından itibaren 25 Mayıs'a kadar "www.msb.gov.tr" internet adresinden başvuru yapılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığının talebi doğrultusunda, ÖSYM tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2017 Kılavuzu'nda yer alan "Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarına Girmek İsteyen Adayların Dikkatine" başlıklı duyuru metni güncellendi.

Adaylar başvurularını, yarından itibaren 25 Mayıs'a kadar "www.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. Başvuruda bulunmayan adaylar seçim aşamalarına çağrılmayacak.

Birinci seçim aşamasına YGS puanlarına göre çağırılacak adaylar, kara, deniz, hava harp okulu ve sahil güvenlik komutanlığı olmak üzere birden fazla tercihte bulunabilecek.

Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık gibi nedenlerden dolayı vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuru yapanlar için ek süre ve tekrar başvuru hakkı tanınmayacak.

Sınavlara çağrılacak adaylar, tercihleri, okul kontenjanları, ihtiyaç duyulan aday sayısı ve belirlenecek "seçim aşamaları çağrı puanına göre" ikinci seçim aşamalarına davet edilecek. İkinci seçim aşamaları Ankara'da gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına başvurmak isteyen adayların bugün güncellenen kılavuzu esas almaları gerekiyor.

Etiketler: milli savunma bakanlığı, milli savunma üniversitesi, kara, Deniz ve Hava Harp Okulları, ösym, YGS
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EĞİTİM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER