Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına başvurular başlıyor

Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları birinci seçim aşaması için yarından itibaren 25 Mayıs'a kadar "www.msb.gov.tr" internet adresinden başvuru yapılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığının talebi doğrultusunda, ÖSYM tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2017 Kılavuzu'nda yer alan "Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarına Girmek İsteyen Adayların Dikkatine" başlıklı duyuru metni güncellendi.

Adaylar başvurularını, yarından itibaren 25 Mayıs'a kadar "www.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. Başvuruda bulunmayan adaylar seçim aşamalarına çağrılmayacak.

Birinci seçim aşamasına YGS puanlarına göre çağırılacak adaylar, kara, deniz, hava harp okulu ve sahil güvenlik komutanlığı olmak üzere birden fazla tercihte bulunabilecek.

Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık gibi nedenlerden dolayı vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuru yapanlar için ek süre ve tekrar başvuru hakkı tanınmayacak.

Sınavlara çağrılacak adaylar, tercihleri, okul kontenjanları, ihtiyaç duyulan aday sayısı ve belirlenecek "seçim aşamaları çağrı puanına göre" ikinci seçim aşamalarına davet edilecek. İkinci seçim aşamaları Ankara'da gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına başvurmak isteyen adayların bugün güncellenen kılavuzu esas almaları gerekiyor.