Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen eğitim ailesiyle buluşacak

Kendileri göreve geldiğinde yaklaşık 512 bin öğretmen olduğunu belirten Yılmaz, “Bizim dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik” dedi.

20 bin öğretmen için 60 bin öğretmenin mülakatını tamamladıklarını belirten Yılmaz, “20 bin öğretmen bu mülakat neticesi, bir de haziran ayında mülakatlara başlayacağız. 5bin öğretmen almak için 15 bin öğretmenimizi çağıracağız eğer varsa o kriterlerde. Dolayısı ile bu yıl da 25 bin öğretmenimizi eğitim ailemizle buluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber