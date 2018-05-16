  • 16 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.428
    EURO 5.221
  • BIST 101963.11
    ALTIN 183.431
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen eğitim ailesiyle buluşacak

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen eğitim ailesiyle buluşacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran’da yapılacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen eğitim ailesiyle buluşacak

Kendileri göreve geldiğinde yaklaşık 512 bin öğretmen olduğunu belirten Yılmaz, “Bizim dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik” dedi.

20 bin öğretmen için 60 bin öğretmenin mülakatını tamamladıklarını belirten Yılmaz, “20 bin öğretmen bu mülakat neticesi, bir de haziran ayında mülakatlara başlayacağız. 5bin öğretmen almak için 15 bin öğretmenimizi çağıracağız eğer varsa o kriterlerde. Dolayısı ile bu yıl da 25 bin öğretmenimizi eğitim ailemizle buluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER