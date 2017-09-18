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Mezun olan "DGS" öğrencilerine kayıt imkanı

Mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerine, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, kazandıkları lisans programlarına kayıt hakkı tanındı.

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Mezun olan &quot;DGS&quot; öğrencilerine kayıt imkanı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) kayıt tarihinden sonra mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerine, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, kazandıkları lisans programlarına kayıt hakkı tanındı.

YÖK tarafından, 2017 meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimine, DGS kayıt tarihleri arasında, yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"2017 yılı DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2017 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 13 Eylül 2017 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur."

DGS tercihleri yarın başlıyor

Öte yandan, ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, 2017 DGS tercih işlemlerinin yarın başlayacağı bildirildi. Duyuruda, işlemlerin 26 Eylül 2017 tarihinde sona ereceği belirtilerek, adayların tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr "internet adresinden elektronik ortamda yapacakları bildirildi.

Etiketler: yükseköğretim kurulu, YÖK, Dikey Geçiş Sınavı, DGS, DGS Tercihleri
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