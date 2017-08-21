  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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MEB'in müfettiş sayısı 750'ye çıktı

MEB'ce, yapılan yeni düzenlemeyle merkez,taşra ve yurt dışı teşkilatında rehberlik, denetim inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerinin yürütülmesi için 750 kadro ihdas edildi.

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MEBin müfettiş sayısı 750ye çıktı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenlemeyle merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında hizmet kalitesinin artırılması, eğitim hizmeti alan öğrencilerin ve velilerin memnuniyet düzeylerinin üst düzeye çıkarılması ile kalkınma planları ve hükümet programlarında belirlenen eğitim hedeflerine ulaşılması amacıyla 450 müfettiş, 50 başmüfettiş ve 250 de müfettiş yardımcısı olmak üzere toplam 750 kadro ihdas edildi. Yeni kadrolar, rehberlik, denetim inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerinin yürütülmesi için çalışacaklar.

AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen ve Resmi Gazete'de yayımlanan MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin getirdiği yeni düzenlemelere ilişkin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığına dönüştürüldü.

MEB merkez teşkilatında istihdam edilen milli eğitim denetçileri ile taşrada görev yapan il eğitim denetmenlerinin unvanları maarif müfettişi adı altında birleştirildi. Bu müfettişlerin özlük hakları ise farklılık arz ediyordu. Merkez teşkilatındaki görevlendirme ile çalışan tüm müfettişler için 3600 ek göstergeli ve diğer bakanlıklardaki merkez denetim elemanları ile eşit özlük haklarına sahip kadro ihdas edildi.

Daha önceki yapıda Bakanlık merkez teşkilatına 300 müfettişe kadar görevlendirme yapılabiliyordu. Yeni düzenlemede, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında hizmet kalitesinin artırılması, eğitim hizmeti alan öğrencilerin ve velilerin memnuniyet düzeylerinin üst düzeye çıkarılması ile kalkınma planları ve hükümet programlarında belirlenen eğitim hedeflerine ulaşılması amacıyla rehberlik, denetim inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerinin yürütülmesi için 450 müfettiş, 50 başmüfettiş ve 250 de müfettiş yardımcısı olmak üzere toplam 750 kadro ihdas edildi.

Atanacak müfettişler, Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında rehberlik, denetim inceleme araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütecekler. Ayrıca müfettişler, topluma sunulan eğitim hizmetinde kalite ve standardın yükseltilmesi için çalışmalar yürütecekler.

Yeni düzenlemeyle 8 yıl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenler, ilan edilecek müfettiş yardımcısı kadroları için sınava girebilecekler. Bunun yanında en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal, iktisadi idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ise KPSS puan üstünlüğüne göre müfettiş yardımcılığı sınavlarına başvuru yapabilecek. Bakanlığın yeni yönetmeliği ile rehberlik ve denetim hizmetlerinde etkililik ve verimliliği artırmak amacıyla Bakan onayı Ankara dışında açılacak çalışma merkezlerine müfettişler görevlendirilebilecek. AA

Etiketler: meb, müfettiş sayısı
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