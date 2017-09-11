MEB'den 'uyum' eğitimleri için kılavuz

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 milyonun üzerinde lise 9. sınıf öğrencisine yönelik bugün başlayan uyum eğitimleri için kılavuz hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden, liselere başlayan öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin okula uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve koruyucu bir eğitim ortamının oluşturulması amacıyla MEB ve UNICEF iş birliğinde hazırlanan Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Kılavuzu paylaşıldı.

Kılavuzda, UNICEF'in desteğiyle MEB tarafından "Ortaöğretimde sınıf tekrarı ve okul terk sebepleri" ve "14-18 yaş grubunda olup örgün eğitim dışında olan çocukların eğitim ve çalışma durumları ile ihtiyaçlarının belirlenmesi" araştırmalarının gerçekleştirildiği anlatıldı.

Bu araştırmalara göre, sınıf tekrarı yapan öğrencilerin yüzde 74'ünün 9. sınıf öğrencileri ve 9. sınıfta okul terk edenlerin oranının yüzde 28 olduğu bildirilen kılavuzda, araştırma sonucunda geliştirilen politika önerilerinden birinin de liseye yeni başlayan öğrencilere yönelik, okula uyum programının geliştirilmesi olduğu aktarıldı.

Geçiş dönemlerine ilişkin araştırmaların, özellikle 9. sınıfa geçişin önemini vurguladığına işaret edilen kılavuzda, 9. sınıfın, öğrencilerin en fazla zorlandıkları bir yıl olarak tanımlandığı belirtilerek, "Öğrencilerin bu yıla ilişkin deneyimleri, liseyi bitirip bitirmeyeceklerini belirleyebilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Bakanlıkça hazırlanan Ortaöğretime Uyum Programı'ndaki etkinlikler için, öğrenci ve velilerin okula ilişkin bilgilendirilmesi, uyumu kolaylaştıran becerilerin kazandırılması, akademik ve mesleki gelişimin desteklenmesi ile koruyucu ve destekleyici eğitim ortamının oluşturulması olmak üzere 4 temel alan belirlendi.

Buna göre, 5 gün sürecek okula uyum sürecinde, öğrenciler tanışma, okul tanıtımı ve "hoşgeldiniz" etkinliklerine katılacak, okul kuralları ve mevzuat konusunda bilgilendirilecek, sosyal beceriler ile akademik ve mesleki gelişimi destekleyen faaliyetlere katılacak.

Hijyen, cilt sağlığı, beslenme ve ilk yardım da programda

Ayrıca, Bakanlık tarafından liselere yönelik uyum eğitimi kapsamında hazırlanan programlar için tanıtım videosu hazırlandı. Hazırlanan set içerisinde, uyum etkinliklerinin yanı sıra mevzuat ile Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı, Beslenme ve İlk Yardım El Kitabı da yer aldı. Bakanlığın web sitesi üzerinden paylaşılan bu dokümanlar tüm liselere basılı olarak gönderildi.

Ortaöğretime Uyum Programı okullarda, okul yöneticileri ve rehber öğretmeni koordinasyonunda, hazırlık, 9. sınıf rehber öğretmenleri ve belletici öğretmenler tarafından, branş öğretmenlerinin de desteği ile uygulanacak. Bakanlığın bugün liselere yönelik başlattığı uyum eğitimine toplam 1 milyon 63 bin 961 öğrenci katıldı.

Öte yandan, bugün başlayan birinci sınıfların uyum programına 1 milyon 416 bin 65, beşinci sınıfların uyum eğitimine ise 1 milyon 203 bin 64 öğrencinin katıldığı öğrenildi.