MEB'den TEOG açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları yarın saat 09.00'da http://meb.gov.tr adresinden açıklanacak." denildi.
MEB tarafından yapılan açıklamada "Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları yarın saat 09.00'da http://meb.gov.tr adresinden açıklanacak." denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları yarın saat 09.00'da http://meb.gov.tr adresinden açıklanacak." denildi.