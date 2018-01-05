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Buradasınız : » » MEB, özel fen ve teknoloji liselerinin derslerini belirledi

MEB, özel fen ve teknoloji liselerinin derslerini belirledi

Fen liselerindeki derslere ilaveten teknoloji ve bilim ağırlıklı derslerin okutulmasına imkan veren özel fen ve teknoloji liselerinde okutulacak derslerin çizelgeleri hazırlandı.

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MEB, özel fen ve teknoloji liselerinin derslerini belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, bu doğrultuda MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan özel fen ve teknoloji liseleri için ders çizelgelerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Çizelgeye göre, bu okullarda fen liselerinde okutulan derslere ilaveten teknoloji ve bilim alanlarında mekatronik sistemleri, Java ile programlama, bilgisayar ağları, web (Asp.net) ile programlama, bilgisayar destekli çizim, mühendislik ve teknolojinin temelleri, VB.net ile programlama, genetik bilimine giriş, bilgi toplumuna giriş gibi yeni seçmeli derslerin okutulabileceğini bildiren Şamlıoğlu, "Bunun yanında teknoloji, bilim ve eğitim sistemlerindeki gelişmelere bağlı olarak yeni seçmeli dersler eklenebilecek." bilgisini paylaştı.

"Ülkenin gelişmesi için önemli"

Bilim ve teknoloji alanındaki bu derslerin özellikle tıp, mühendislik ve bilişim alanlarında temel bazı yeterlilikleri kazandırarak bu alanlarda yeteneği olan öğrencilerin tespit edilmesini kolaylaştıracağını belirten Şamlıoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin ülkelerin gelişmesinde bu kadar etkili olduğu günümüz dünyasında, teknoloji kullanan ve ihraç eden ülkeler arasında Türkiye'nin yer alması açısından bu tür derslerin okutulması, yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi oldukça önem arz etmektedir. Gelecek yüzyılın teknolojisi olarak kabul edilen Endüstri 4.0'da Türkiye'nin de etkin şekilde rol alması ülkemizin geleceği açısından oldukça önemlidir. Endüstri 4.0'da başarılı bir Türkiye bu sayede gelecekte yüksek miktarda teknoloji geliştiren ve ihraç eden ülkeler konumuna gelerek katma değerinin büyük bir kısmını yüksek teknolojiye bağlı endüstrileşmeden sağlayacaktır. Bu durum, ülkemizin gelişmesi bakımından oldukça önemlidir.",

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, meb
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