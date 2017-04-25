MEB, mesleki eğitim için kamu spotu hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) mesleki eğitimin işçi ve işveren için öneminin vurgulandığı kamu spotu hazırlandı.

Bakanlığın internet sayfasında yer alan kamu spotunda, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, mesleki ve teknik eğitimin önemine işaret etti.

Sektöre usta yetiştiren mesleki eğitim merkezlerinin 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına alındığı belirtilen kamu spotunda, şu ifadelere yer verildi:

"8. sınıfını tamamlayan öğrenciler, istedikleri takdirde mesleki eğitim merkezine giderek hem meslek öğrenecek hem de mesleki eğitimini tamamlayacak. Mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerimiz, okul ortamında iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanacak. İş yerinde beceri eğitimi gören veya staj yapan öğrencilerimize ödenen ücretin üçte ikisine kadarını devletimiz ödüyor."

Yaklaşık 45 saniyelik kamu spotunda, işçi, işveren ve öğrencilere yönelik "güçlü Türkiye için mesleki eğitim" mesajı verildi.