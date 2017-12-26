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Buradasınız : » » MEB: İlahiyat mezunlarının atanmasının önünde bir engel yok

MEB: İlahiyat mezunlarının atanmasının önünde bir engel yok

Milli Eğitim Bakanlığı, ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesi ile ilgili düzenlemeye ilişkin bir açıklama yayınladı.

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MEB: İlahiyat mezunlarının atanmasının önünde bir engel yok

Milli Eğitim Bakanlığı, ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesi konularının kamuoyunu meşgul etmesi üzerine bir açıklama yaptı. 

Açıklamada konuyla ilgili bakanlığın, aleyhine açılan yürütmeyi durdurma davasına karşı bir üst mahkemeye gittiği belirtildi.

Danıştay İdari Davalar Kurulunun da 9-10-2017 tarih ve 2017/907 sayılı kararında itirazın reddine karar verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bakanlığın söz konusu karar doğrultusunda gerekli düzenlemeyi yapacağı ve ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasının önünde bir engel kalmadığı kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, ilahiyat mezunları, din kültürü
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