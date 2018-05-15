Maliye Bakanı Ağbal: Öğretmenlere ek ders ücretleri ödeniyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Öğretmenlere ek ders ücretinin ödenmemesi söz konusu değil. Bu ödemelerin yapılamadığı yönündeki açıklamalar yalan." dedi.
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