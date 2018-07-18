Maarif Okulları'nda 15 Temmuz etkinlikleri

Maarif Vakfı, Afganistan'dan Gine'ye, Çad'dan Tanzanya'ya kadar dünya geneline yayılmış Maarif Okulları'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine, bulundukları ülkelerin devlet kademelerinden çok sayıda ismin katıldığını açıkladı.

Programlara çok sayıda bürokrat ve diplomat katıldı

Afganistan Maarif Okulları'nda düzenlenen programa, Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan Devleti Hac ve Avkab Bakanı Faiz Muhammed Osmani, Kadınlar Bakanı Dilber Nazari, Sivil Havacılık ve Ulaştırma Bakanı Muhammed Hamid Tahmasi, Uyuşturucu ile Mücadele Bakanı Salamat Azimi'nin yanı sıra üst düzey bürokrat ve diplomatlar katıldı.

Kabil ve Rabbani Üniversitelerinden öğrencilerin desteğiyle hazırlanan program ilgi gördü.

Çad Maarif Okulları'nda resim sergisi

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Çad Spor Gençlik ve Kültür Bakanı Mahamat Nassour Abdoulaye, Türk Çad Dostluk Grubu milletvekilleri ve birçok davetlinin katıldığı Çad Maarif Okulları'nda düzenlenen programda ise resim sergisi düzenlendi.

TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri de programa katıldı

Gine'de Türkiye Cumhuriyeti Konakri Büyükelçiliği'nde düzenlenen ve Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türk Hava Yolları'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen programa Gine Başbakanı Ibrahima Kassory Fofana, Genelkurmay Başkanı Namory Traore, Devlet Bakanı Tibaou Kamara, Kültür Bakanı Bantama Sow ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Sudan Hartum Maarif Okulları'nda düzenlenen ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen programda, Sudan'ın Eğitim, İçişleri, Uluslararası Yatırım ve İşbirliği Bakanları ve bürokratlarının yanı sıra, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü'nün yetkilileri, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamları yer aldı.

15 Temmuz şehitleri için dua edildi

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Zanzibar Adası 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var Koleji’nde düzenlenen program kapsamında ise şehitler için dua ve hatim merasimi yapıldı.

Türkiye Maarif Vakfı öğrencisi, 12 ülkeyi kapsayan Doğu Afrika Ülkeleri Arası Hafızlık Yarışması birincisi Nasır Raşid Seyf’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Zanzibar’ın en büyük camisi Merkez Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Kaynak: AA