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Buradasınız : » » LYS tercih maratonu başlıyor

LYS tercih maratonu başlıyor

Üniversite tercihleri 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak.

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LYS tercih maratonu başlıyor

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlanmıştı. Buna göre, üniversite tercihleri 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. 

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Tercih süresi

Kılavuza göre, adaylar tercihlerini 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapılabilecek.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerinin kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünün alınması gerekiyor.

2017-YGS'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla YGS puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak yapacaklar.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklar.  

Etiketler: LYS sonuçları, lys tercih
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