Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı (2017-LYS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde uygulanan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçları açıklandı.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara gönderilmeyecek. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi "https://sonuc.osym.gov.tr" ya da ÖSYM mobil cihaz uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Lisans Yerleştirme Sınavlarına ait madde analizlerinin incelenmesi ve cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmasının ardından itirazlar da bilimsel açıdan değerlendirildi.

Buna göre, LYS-1 matematik testinin temel soru kitapçığındaki 75 ve 76'ncı soruların, ortaöğretim ileri düzey matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programının "Uzayda iki doğru, iki düzlem, bir düzlem ve bir doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve uygulamalar yapar" kazanımı kapsamında olduğu ancak ortaöğretim ileri düzey matematik 12. sınıf ders kitabında uzayda doğru ve düzlem ünitesinin bu kazanımları tümüyle kapsamadığı tespit edildiğinden bu iki sorunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi.

5 puan türünde toplam 195 adayın sınavı geçersiz sayıldı

ÖSYM tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonrası LYS'ye girmeye hak kazanan aday sayısı 1 milyon 506 bin 504 olarak belirlendi.

LYS-1'e 838 bin 826, LYS-2'ye 470 bin 207, LYS-3'e 832 bin 697, LYS-4'e 538 bin 673, LYS-5'e 101 bin 202 aday başvurdu.

LYS-1'e 814 bin 422, LYS-2'ye 449 bin 812, LYS-3'e 793 bin 464, LYS-4'e 513 bin 674, LYS-5'e 91 bin 554 aday girdi.

LYS-1'de 56, LYS-2'de 26, LYS-3'te 43, LYS-4'te 63 ve LYS-5'te 7 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

LYS puan dağılımı

ÖSYM istatistiklerine göre, LYS'de 14 puan türünde TM-1, TM-2, TM-3 ve TS-2'de ikişer aday, diğer alanlarda ise birer aday 500 tam puan aldı.

100 ve üzeri puan alan aday sayısı MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4'te 445 bin 429, TM-1, TM-2 ve TM-3'te 788 bin 188, TS-1 ve TS-2'de 806 bin 219 aday oldu.

Dil puanlarında ise 100 ve üstü puan alan aday sayısı DİL-1, DİL-2 ALM, DİL-3 ALM'de bin 660 DİL-1 FRA, DİL-2 FRA ve DİL-3 FRA'da 984, DİL-1 İNG, DİL-2 İNG, DİL-3 İNG'de 77 bin 823 aday olarak açıklandı.

180 ve üstü puan alan aday sayısı MF-1'de 294 bin 986, MF-2'de 308 bin 524, MF-3'te 314 bin 648, MF-4'te 297 bin 966, TM-1'de 443 bin 352, TM-2'de 481 bin 255, TM-3'te 531 bin 911, TS-1'de 481 bin 474, TS-2'de 543 bin 542 olarak belirlendi.

Dil puanlarında ise 180 ve üstü puan alan aday sayısı DİL-1 ALM'de bin 367, DİL-2 ALM'de bin 544, DİL-3 ALM'de bin 652, DİL-1 FRA'da 880, DİL-2 FRA'da 947, DİL-3 FRA'da 980, DİL-1 İNG'de 59 bin 977, DİL-2 İNG'de 70 bin 618, DİL-3 İNG'de 77 bin 447 olarak açıklandı.