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Liseye geçiş sınavının örnek soruları açıklandı

Liseye geçiş sınavında örnek sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlandı.

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Liseye geçiş sınavının örnek soruları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ve liselere girişte uygulanacak yeni sınav için örnek soruları açıklandı. 

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, TEOG yerine gelecek yeni istemi açıkladı

Liseye geçiş sınavının örnek soruları Bakanlığın "http://meb.gov.tr" internet sitesinden yayınlandı. Ayrıca twitter hesabı @tcmeb adresinden de paylaşıldı.

Sınavla öğrenci alan liselere girişte öğrencilere sözel için 75, sayısal bölüm için 60 dakika süre verilecek. Sözel bölümde 50, sayısal bölümde 40 soru yer alacak. 

Liselere giriş sınavına katılacak öğrenciler, sınav puanlarına göre 5 tercih yapabilecekler.

Ayrıca adrese dayalı sisteme göre yerleşmek isteyen öğrenciler ise istedikleri 5 okulu belirleyebilecekler. 

Sınava girmeyen öğrenciler ise kendilerine sunulan farklı okul türlerinden 9 okul arasından 5 tercih yapacak.

Sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Özel okullar da merkezi sınavla öğrenci alacaklar. Ancak merkezi sisteme dahil olmadan kendi yerleştirmelerini de yapabilecekler.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: teog, son dakika, meb, liseye geçiş sınavı
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