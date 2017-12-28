Liseye geçiş sınavında örnek sorular bugün açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ve liselere girişte uygulanacak yeni sınav için örnek soruları bugün açıklıyor.

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Liseye geçiş sınavında örnek sorular bugün saat 15.00'de Bakanlığın "http://meb.gov.tr" internet sitesinden yayınlanacak. Ayrıca twitter hesabı @tcmeb adresinden de paylaşılacak.

Liselere giriş sınavına katılacak öğrenciler, sınav puanlarına göre 5 tercih yapabilecekler.

Ayrıca adrese dayalı sisteme göre yerleşmek isteyen öğrenciler ise istedikleri 5 okulu belirleyebilecekler.

Sınava girmeyen öğrenciler ise kendilerine sunulan farklı okul türlerinden 9 okul arasından 5 tercih yapacak.

Sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Özel okullar da merkezi sınavla öğrenci alacaklar. Ancak merkezi sisteme dahil olmadan kendi yerleştirmelerini de yapabilecekler.

Kaynak: TRT Haber