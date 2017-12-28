  • 28 ARALIK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.812
    EURO 4.551
  • BIST 113313.59
    ALTIN 158.317
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Liseye geçiş sınavında örnek sorular bugün açıklanıyor

Liseye geçiş sınavında örnek sorular bugün açıklanıyor

Liseye geçiş sınavında örnek sorular bugün saat 15.00'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlanacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Liseye geçiş sınavında örnek sorular bugün açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ve liselere girişte uygulanacak yeni sınav için örnek soruları bugün açıklıyor. 

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, TEOG yerine gelecek yeni istemi açıkladı

Liseye geçiş sınavında örnek sorular bugün saat 15.00'de Bakanlığın "http://meb.gov.tr" internet sitesinden yayınlanacak. Ayrıca twitter hesabı @tcmeb adresinden de paylaşılacak. 

Liselere giriş sınavına katılacak öğrenciler, sınav puanlarına göre 5 tercih yapabilecekler.

Ayrıca adrese dayalı sisteme göre yerleşmek isteyen öğrenciler ise istedikleri 5 okulu belirleyebilecekler. 

Sınava girmeyen öğrenciler ise kendilerine sunulan farklı okul türlerinden 9 okul arasından 5 tercih yapacak.

Sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Özel okullar da merkezi sınavla öğrenci alacaklar. Ancak merkezi sisteme dahil olmadan kendi yerleştirmelerini de yapabilecekler.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: teog, son dakika, meb, liseye geçiş sınavı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER