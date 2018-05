Liseye Geçiş Sınavı ile ilgili bilinmesi gerekenler

2 Haziran Cumartesi yapılacak Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) iki oturum var. Toplamda 90 sorunun sorulacağı sınavın ilk oturumu saat 09.30, ikinci oturumu ise saat 11.30’da yapılacak.

İki oturum arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için 45 dakika süre verilecek.

Sözel alandan 50 sorunun sorulacağı sınavın birinci oturumu, 75 dakika sürecek. Bu soruların dağılımı şöyle: Türkçe 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10’ar soru.

İkinci oturumda ise sayısal alandan 40 soru sorulacak ve sınav 60 dakika sürecek. Bu oturumda öğrenciler Matematik ve Fen Bilgisi derslerinden 20’şer soru cevaplayacak.

Liselere göre kontenjan sayısı

8. sınıfta okuyan yaklaşık 1.2 milyon öğrencinin yaklaşık 1 milyonu LGS’ye girebilmek için başvuru yaptı. Sınavla öğrenci alacak okulların kontenjan sayısı 126 bin 510 olarak belirlendi.

Kontenjanların okullara göre dağılım tablosu şu şekilde:

Fen liseleri: 309 okulda 34 bin 500 öğrenci

Sosyal Bilimler liseleri: 89 okulda 9 bin 450 öğrenci

Anadolu liseleri: 222 okulda 34 bin 530 öğrenci

Anadolu İmam Hatip liseleri: 297 okulda 28 bin 860 öğrenci

Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri: 450 okulda 19 bin 170 öğrenci

Öğrenciler tercihlerini neye göre yapacak?

Öğrenciler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ve mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşebilmek için sınava girecek. Türkiye genelinde tercih yapabilecekleri okul sayısı 1367.

Liseye Geçiş Sınavı’nda her öğrenci için en az 2, en fazla 5 okul seçme imkanı var. Öğrenciler tercih listesindeki okullara yerleşemezse, oturduğu muhitin yakınlarında bir okula kayıt olma şansları var.

Sınav sonuçlarının 22 Haziran’da açıklanması bekleniyor. Temmuz ayında tercihlerini yapacak öğrenciler için hangi kriterlerin geçerli olacağı henüz belli değil.

Puanlamayla ilgili bilinmesi gerekenler

İlk olarak, sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış sayıları belirlenecek.

Her bir öğrencinin ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanacak.

Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilecek.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi kaybedilirse ne yapılacak?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 22 Mayıs’ta elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınmaya başlandı.

Giriş belgesinde, öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alıyor.

Belgesini kaybeden öğrenciler sınav gününden önce, okul müdürlüklerinden sınav giriş belgesi talep edebilecek. Özel hizmet ihtiyacı olan öğrenciler için ise sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanı sıra özel hizmet durumu yer alacak.

Öğrencilerin yanında bulundurması gereken evraklar

Kimlik kontrollerinin aksamaması ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için, öğrenciler en geç 09.00’da, fotoğraflı giriş belgelerinde belirlenen binalarda hazır bulunmak zorunda.

Öğrenciler, yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki koyu siyah kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalı.

Ayrıca, geçerli kimlik ve fotoğraflı sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

Sınavda öğrenciler nelere dikkat etmeli?

Sınavda dikkat edilmesi gerekenler listesinin başında zamanı iyi kullanmak geliyor. Bunun için öğrencinin zorlandığı sorularda zamanını kaybetmemesi ve o soruyu geçerek daha sonraya bırakması gerekiyor.

Öğrencilerin büyük bir emek sarf edip hazırlandığı sınavlar kodlama hatası yüzünden heba olabiliyor. Bunun yaşanmaması için, öğrenciler sınavdan çıkmadan önce sınav kağıdında işaretlediği cevaplar ile kağıda kodladığı cevapları kontrol etmeli.

Sınavda üç yanlış bir doğruyu götüreceği için öğrencilerin bilmediği soruları işaretlememesi öneriliyor. Böyle durumlarda, şıklardan giderek sorunun cevabını bulmak da mümkün.

Sınava daha iyi konsantre olmak için arada bir dinlenmek, masada hep aynı pozisyonda oturmamak yararlı olabiliyor.

İki sınav arasında verilen süre içerisinde sınavda çıkan soruları tartışmak yerine hava almak, bir şeyler atıştırmak ve ihtiyaçlarını gidermek öğrenciler için daha faydalı.

Aynı zamanda sınav sonucuyla ilgili herhangi olumsuz bir düşünceye kapılıp sınava önyargılı girmemek gerekiyor.

Sınav hangi durumlarda geçersiz sayılacak?

Başvuru şartlarını taşımadığı ve başvurusu olmadığı halde öğrencinin sınava girmesi,



Cevap kağıdının, içinde bulunması gereken sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,



Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,



Cevap kağıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,



Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,



Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,



Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,



Öğrencinin sınav evrakına zarar vermesi durumunda, Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak.

Kaynak: TRT Haber