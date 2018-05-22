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Liselere yerleştirme sınavının giriş belgeleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirmeler için 2 Haziran'daki merkezi sınavın giriş belgelerini, e-okul sisteminden açıkladı.

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Liselere yerleştirme sınavının giriş belgeleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselere yerleştirmeler için 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş belgelerini e-okul sisteminden açıkladı. Öğrenci velileri, e-okul veli bilgilendirme sisteminden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

Bakanlığın yapacacağı ve bu yıl 8. sınıfa devam eden öğrencilerin isteğine bağlı olarak gireceği merkezi sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak.

2 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başlayacak. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek.

Sözel bölümde, 8. sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere, 40 soru yöneltilecek.

İki bölüm arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.

Fotoğraflı giriş belgeleri onaylanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavla öğrenci alacak liselere ilişkin 2 Haziran'da yapacağı merkezi sınav giriş belgelerini e-okul sisteminden açıkladı. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

Okul müdürlükleri, fotoğraflı sınav giriş belgesini internetten çıktı alarak onaylayıp öğrenciye teslim edecek. Sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisi onaylanarak verilecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: meb, Liselere yerleştirme sınavı, giriş belgesi, e-okul
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