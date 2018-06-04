LGS sonuçları 26 Haziran’da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav 2 Haziran’da gerçekleştirildi.

MEB, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavının 2 Haziran’da, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ise dün herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığını belirtti.

Sonuçlar 26 Haziran’da

Açıklamada, liselere geçiş sınav sonuçlarının 26 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Daha önce açıklanan kılavuzda sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı bilgisi yer almıştı.

Bakanlığın açıklamasında, Bursluluk Sınavı sonuçlarının ise 18 Temmuz'da açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: AA