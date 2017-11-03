'KYK yatak kapasitesinde 622 bine ulaşıldı'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının otel konforundaki odaları ve kaliteli hizmet anlayışı nedeniyle öğrencilerin ve ailelerin tercihi haline geldiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bak'ın, Ankara'da düzenlenen Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

KYK yurtlarıyla ilgili gelinen noktayı değerlendiren Bak, "Geçmişte öğrencilerimizin imkansızlıklar ve çileyle dolu anılarıyla yad ettiği KYK yurtları bugün otel konforundaki odaları ve kaliteli hizmet anlayışıyla üniversite öğrencilerimizin ve ailelerimizin bir numaralı tercihi haline geldi. Yatak kapasitesinde müthiş bir yatırım hamlesiyle 180 binlerden 622 binlere ulaştık. Hedefimiz yeni yatırımlarımıza hız vererek yedek sıralamasına gerek kalmaksızın talep eden tüm öğrencilerimizi KYK yurtlarımızın konforuyla buluşturmak. Elbette bu büyük başarı öyküsünün ardında öğrencilerimizin derdiyle dertlenen ve onların sıkıntılarını yakından bilen Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminden bugüne ortaya koyduğu güçlü irade vardır. Bu büyük değişim ve dönüşüm sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.