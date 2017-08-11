KYK başvurularının tarihi belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara başvuruların 14 Ağustos'ta başlayacağı ve 20 Ağustos gece yarısına kadar "e-devlet" üzerinden gerçekleştirilebileceği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 öğretim yılında ilk kez herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim gören öğrencilerin yurt başvuruları 14 Ağustos'ta başlayacak.

Üniversiteli gençlerin barınma için öncelikli tercihi olan KYK yurtlarına başvurular, 20 Ağustos gece yarısına kadar "e-devlet" üzerinden herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirilebilecek.

Başvuruya ilişkin ayrıntılı bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" adresli web sitesinde bulunan başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek.

Ara sınıf öğrencileri de yurt başvurusu yapabilecek

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini yine "e-devlet" üzerinden güncelleyebilecek.

Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca 11 farklı kamu kurum ve kuruluşlarınca araştırılacak. Başvuru sonuçları KYK'nın kurumsal internet sitesi "yurtkur.gsb.gov.tr" üzerinden duyurulacak. Ara sınıf öğrencileri de yurt başvurusu yapabilecek.

KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için ara sınıf öğrencileri de başvurabilecek. 30 Haziran'dan önce herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri de ara sınıf olarak 14-20 Ağustos tarihleri arasında yurt başvuru işlemlerini yapabilecek.

Öğrenim bilgileri "e-devlet" üzerinden kontrol edilmeli

Yurt başvuruları, "e-devlet"te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin "e-devlet"teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle "e-devlet"e girerek okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor.

Bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvurular "e-devlet" üzerinden alınacağı için, "e-devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliğiyle birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka "e-devlet" şifresi almaları veya diğer "e-devlet" giriş yöntemlerine sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin, yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

Yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları

2017-2018 öğretim dönemi için 30 Haziran'dan sonra bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran/yaptıracak, yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavıyla yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle Türkiye'ye kendi imkanlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, ileri bir tarihte alınacak. Başvuru ile ilgili tüm bilgilere, "yurtkur.gsb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Burs ve kredi başvuruları ise yurt başvuru ve kayıt işlemlerinin sonlanmasının ardından, ilerleyen tarihlerde kamuoyuna duyurulacak.