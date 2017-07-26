Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda yeni eğitim dönemi heyecanı başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklar başladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan habere göre, yurtlarda yatak kapasitesi artırılıyor. Milyonlarca genç, üniversiteli olmak için yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını beklerken, 600 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Kredi ve Yurtlar Kurumu da yeni öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 748 yurtta 600 binden fazla üniversiteli gence ev sahipliği yapan KYK, daha fazla üniversiteli gencin barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamak üzere yola çıkarak yıl sonuna kadar 650 bin yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Üniversiteli gençlerin ilk tercihi olan KYK, aile sıcaklığındaki yurtlarda barınma başta olmak üzere açık büfe yemek hizmetleri, tüm öğrencilere aylık 285 lira beslenme yardımı, 24 saat sıcak su, ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti veriyor.

Modern şartlara uygun olarak inşa edilen yurtlarda, odaların içerisinde banyo, tuvalet, buzdolabı ve çalışma masası bulunuyor. Mevcut yurtlarda ise öğrencilere daha kaliteli hizmet vermek amacıyla yenileme ve iyileştirme çalışmaları hızla devam ediyor.

2017-2018 öğretim dönemi için ihtiyaçları belirlenen yurt tesisleri, günün ihtiyaçlarına göre modernize ediliyor. Yurt tesis hizmet binalarının tadilat ve onarımlarıyla ilgili çalışmalar yaz ayları süresince devam edecek.