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KPSS ÖABT sınavı yapıldı

Öğretmen adaylarının katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapıldı.

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KPSS ÖABT sınavı yapıldı

Öğretmen adaylarının katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve saat 10.00'da başlayan sınav 11.15'te tamamlandı.

Tek oturumda, 16 branşta gerçekleştirilen sınavda adaylar, 40 soruluk alan bilgisi testi ile 10 soruluk alan bilgisi eğitim testini yaptı.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayları sınav binalarına alınma işlemleri tamamlandı. Saat 09.45'ten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı. 

Etiketler: kpss ÖABT, kpss öğretmenlik, 2017 kpss
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