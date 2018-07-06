Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi LGS şampiyonlarını bekliyor

Uluslararası programlar ve İngilizce ağırlıklı yabancı dil sazırlık sınıfı ile eğitim veren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi aynı zamanda Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında da eğitim veriyor.

Uluslararası yarışmalarda Türkiye’ye pek çok ödül kazandıran Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, din eğitiminin yanı sıra fen bilimleri, sosyal bilimler, kültür ve dil alanında da pek çok başarıya imza atıyor.

Hazırlık sınıfında TOEFL Junior sınavlarıyla süreçleri ölçen Kartal AİHL, hazırlık sonrasında öğrencilerine Anadolu İmam Hatip Lisesi diploması yanı sıra IB diploması ve Cambridge sertifikasyonu vadediyor.

2014’te IGCSE (Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı) programı uygulama hakkını elde eden ilk devlet okulu olan Kartal AİHL, 2016 yılında da IB (International Baccalaurate) akreditasyonunu aldı.

Üniversite sınavlarındaki derecelerin yanı sıra uluslararası sınavlarda da kendisini göstermeye başlayan Kartal AİHL, IGCSE’den ilk mezunlarını verdiği 2016 ve 2017 yıllarında yapılan anadil sınavlarında 3 dünya birincisi çıkardı. Bu yıl ise Kartal AİHL, IB’den ilk mezunlarını veriyor.

Mezun öğrenciler, İngilizce ve Arapça’da sorun yaşamıyor

Kosova, Makedonya, KKTC, Ürdün ve Malezya’da kardeş okulları bulunan Kartal AİHL, aynı zamanda Kanada, ABD, İngiltere, Karadağ, Bosna-Hersek ve Polonya ile de çalışmalar yürütüyor. Kartal AİHL öğrencileri, 2018 yaz tatilinde de bu ülkelerde eğitimlerine devam ediyor. Bu okuldan mezun olduğunda öğrenciler akademik anlamda İngilizce ve konuşma anlamında Arapça ile sorun yaşamıyor. Öğrenciler, okul içinde Çince, Rusça, Farsça ve Fransızca gibi 3. ve 4. dilleri öğrenme şansına da sahipler.

Fen bilimleri ve sosyal bilimler eğitimi

Yabancı dil ve uluslararası programlar uygulayan proje okulu, 2017-2018 Öğretim yılından itibaren fen bilimleri ve sosyal bilimler programı uygulamaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün yeni hazırladığı ders çizelgeleriyle bu alanlarda yoğun eğitim veriliyor. Bu programla öğrencilerin fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda daha donanımlı, özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerinin farkında olarak yetişmeleri ve yükseköğrenime hazırlanmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kartal AİHL programı, üniversitelerle işbirliği protokolleri, kurs çalışmaları, seminerler, seçkin öğretim kadrosu, proje laboratuvarları, olimpiyat ve proje takımları ile uyguluyor.

‘Bilim Seyyahları’ ülke sınırlarını aştı

Toplumun fen bilimlerine olan ilgisini arttırmayı hedefleyen, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı yakaladığı ‘Bilim Seyyahları’ projesi, ülke sınırlarını aşarak farklı ülkelerde uygulanmaya başlandı.

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen proje ilk defa Balkanlar'da Karadağ, Kosova ve Makedonya'da kurulan işbirlikleri ile hayata geçirildi.

Bilim Seyyahları, TİKA aracılığıyla Afrika’da Tanzanya, Uganda ve Tunus’ta da hayat buldu.

Proje çağrılarını ve destekleme programlarını yakından takip ediyor

Kartal AİHL, TÜBİTAK başta olmak üzere farklı kurumların proje çağrıları ve destekleme programlarını yakından takip ediyor:

-TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesi kapsamında “Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları” projesi İzmir-Efes’te uygulanıyor.

-TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında “ Öğretmenim Öğretmenim” projesi Eylül ayında ilçe öğretmenleri ile uygulanıyor.

-TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programını her yıl Mayıs ayında gerçekleştiriyor.

-TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Eylül aylarında “Bilim Seyyahları” isimli projeyi İstanbul’da uyguluyor.

-GSB KAİHL LAB Teknolojik yeterliliğe sahip STEM eğitimi verilen laboratuvarda öğrenciler, robotik, kodlama ve endüstriyel tasarım dersleri alıyor.

-Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, farklı ülkelerden üniversitelerin, araştırma enstitülerinin, müzelerin ve bilim merkezlerinin katılım sağladığı Polonya Kopernik Bilim Merkezi’ne her yıl düzenli katılarak Türkiye’yi temsil ediyor.

2017’de pek çok başarı kazandı

Kartal AİHL, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve kültürel çalışmalarda bu yıl pek çok başarı kazandı:

-Çek Cumhuriyeti Robotic Day 2018 Dünya Birinciliği ve İkinciliği

-Romanya Robochallenge Uluslararası Yarışma Dünya Birinciliği

-İsveç Robot-SM Uluslararası Yarışma Avrupa Birinciliği

-Tübitak 49. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Kodlama Türkiye ikincisi

-Tübitak 49. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Matematik Türkiye üçüncüsü

-Ufka Yolculuk Yarışması Türkiye Birincisi

-Siyer-i Nebi Yarışması Türkiye Birincisi

-Tübitak Bilim Olimpiyatları Matematik ve Biyoloji Gümüş Madalyalar

-Gençler Osmanlıca Yarışıyor Birincisi

-Genç Nida Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Birincisi

-Çekmeköy Uluslararası Aliya İzzet Begoviç Proje Yarışmaları Birincisi

-Okan Üniversitesi Mühendislik Yarışması Birincisi

-Uluslararası Liseler Arası Tiyatro Festivali En İyi Dekor, En İyi Kostüm, En İyi Yönetmen ve En İyi

Oyuncu Ödülleri

-Meridyen Derneği Münazara Şampiyonlar Ligi Şampiyonu

-Matematik Yarışması Birincilik ve Diğer ödüller

-Kampüs Alanı, Sosyal ve Kültürel İmkânları

Üniversite kampüslerini andırıyor

Kartal AİHL, konferans salonu, kapalı ve açık spor alanları, laboratuvarları, tematik sınıfları, amfisi, sınav salonları, cep sineması, galerisi, uygulama camisi, yemekhanesi ile tamamen üniversite kampüslerini andırıyor. Okul kampüs alanında inşaatı devam eden müstakil kütüphane binasında sona gelindi.

Kendilerini hazırlık sınıfından itibaren pek çok sosyal ve kültürel etkinliğin içinde bulan Kartal AİHL öğrencileri, kişisel anlamda kendilerini geliştirme, aidiyet hissetme ve aktif rol alma süreçlerini yaşıyor.

Edebiyattan felsefeye, ilahiyattan sanata kadar farklı alanlarda 9 derginin yayımlandığı okulda, kitap çalışmaları da yapılıyor.

Kartal AİHL, 56 kulüp çalışması, 10 okuma gurubu, 8 ders halkası, 5 atölye çalışması, 9 kurs faaliyeti, 20 proje çalışması, festivaller, fuarlar, seminerler ve sergilerle öğrencilerini hayata hazırlıyor.

Tercih için merak edilenler

2017 yılında 492,3 puanla yüzde 1,04’ten öğrenci alan Kartal AİHL’ye yerleşen öğrenciler, 36 farklı şehirden, İstanbul’dan ise 17 farklı ilçeden geldi.

Okulda, öğrenciler için devlet, kız öğrenciler ise vakıf yurdunda yatılılık imkanı sunuluyor.

Kartal AİHL, 2018 yılında 180 öğrenci alacak.