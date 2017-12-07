Kars'ta kent genelinde eğitime kar engeli

Kars'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle bugün ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kars Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışının dünden itibaren il genelinde etkili olmaya başladığını söyledi.

Bu sebeple eğitime ara verildiğini ifade eden Doğan, "İlimiz ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ilk orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 7 Aralık 2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Doğan, olumsuz hava koşulları yüzünden kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.