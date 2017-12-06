  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kars'ta il genelinde eğitime kar engeli

Kars'ta il genelinde eğitime kar engeli

Kars'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

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Karsta il genelinde eğitime kar engeli

Kars Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışının dün gece saatlerinden itibaren il genelinde etkili olmaya başladığını söyledi.

Bu sebeple eğitime ara verildiğini ifade eden Doğan, "İlimiz ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ilk orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 7 Aralık 2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Doğan, olumsuz hava koşulları yüzünden kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.

Etiketler: Kars, Kar tatili
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