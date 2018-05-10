  • 10 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları başladı

ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi başvuruları, bugünden itibaren 21 Mayıs'a kadar alınacak.

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları, bugünden itibaren 21 Mayıs'a kadar alınacak.

2018 KPSS, lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak.

ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 5 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 9 Aralık'ta yapılacak.

Adayların tümü, 22 Temmuz 2018'de yapılacak sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: ösym, KPSS
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