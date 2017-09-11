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İÜ AUZEF kayıtları başladı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF) 6 Ekim'e kadar kayıt yaptırılabilecek.

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İÜ AUZEF kayıtları başladı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF) 6 Ekim'e kadar kayıt yaptırılabilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İÜ "Aramıza Sınav Girmesin" sloganıyla tüm üniversite öğrencilerine ve mezunlarına kapılarını sınavsız açıyor.

Sınavsız, evraksız kayıt imkanı ve Türkiye'nin neredeyse her ilinde yer alan sınav merkeziyle fark yaratan İÜ AUZEF kayıtları bugün başladı.

Tüm üniversite öğrencileri ve mezunları, 6 Ekim'e kadar "http://ikinciuniversite.istanbul.edu.tr/" adresinden İÜ'ye online kayıt olabilecek.

Herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun ya da bir lisans veya ön lisans programında okuyanlar, İÜ'nün sınavsız kayıt fırsatından faydalanabilecek.

Türkiye'nin neresinde olursa olsun, ikinci bir üniversite okumak isteyenler AUZEF kapsamında yer alan 6 lisans ve 6 önlisans programlarından birine kayıt yaptırarak İÜ öğrencisi olabilecek.

Etiketler: istanbul üniversitesi, , AUZEF
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