  • 04 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » İşitme engellilerin motorlu taşıt sınavı yarın yapılacak

İşitme engellilerin motorlu taşıt sınavı yarın yapılacak

Yarın 23 ilde işitme engelli adaylara yönelik gerçekleştirilecek Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Elektronik Sınavı, videolu sınav uygulaması ile yapılacak.

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İşitme engellilerin motorlu taşıt sınavı yarın yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), "Engelsiz Sınav" uygulaması kapsamında işitme engelli adaylara yönelik gerçekleştireceği Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Elektronik Sınavı, kuralların ve soruların işaret diliyle anlatıldığı videolu sınav uygulaması ile yapılacak.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki 2016'da Ankara'da yapılmaya başlanan işitme engelli adaylara yönelik sınav, yarın 23 ilde düzenlenecek.

"Engelsiz Sınav" uygulaması kapsamında, işitme engelli adaylara yönelik Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Elektronik Sınavı, işaret diliyle anlatıldığı videolu sınav uygulaması ile internet ortamında yapılacak. İşitme engelli adaylara, sınavda özel video çekimlerinin yer aldığı sorular sorulacak.

Ankara Atatürk Lisesinde ve eş zamanlı olarak 22 ilde gerçekleştirilecek sınavın, 2017 sonuna kadar 81 ilde yapılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Etiketler: motorlu taşıt sınavı, videolu sınav, Milli Eğitim Bakanlığı
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