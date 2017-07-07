İş sağlığı ve güvenliği ders kitaplarında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, "İş sağlığı ve güvenliğinin ciddi bir eğitim gerektirdiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşüp okullarda iş sağlığı ve güvenliğinin benimsenmesi için kitapların bazı bölümlerine gerekli bilgilerin yer almasını sağladık." dedi.

Akyıl, Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) binasında düzenlenen, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısı doğrultusunda ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kamuoyuna duyurulan program kapsamında ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Akyıl, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, işverenler ve esnafla bir araya geldiklerini ifade etti.

Akyıl, milli istihdam seferberliğinin Konya'dan başlatıldığını anımsatarak, ilgili bürokratların tüm Türkiye'yi iki kez dolaştığını söyledi.

Seferberlik kapsamında daha önceden de Konya'ya geldiğini aktaran Akyıl, 13 Mayıs'ta seferberliğin ikinci periyodunun iş sağlığı ve güvenliği olarak açıklandığı belirtti.

Akyıl, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu programın amacı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir farkındalık oluşturarak, bu konunun önemine dikkat çekmek, ülkemizin dünyada ve kendi içindeki durumunu ortaya koymaktır. İş sağlığı ve güvenliği bugünden yarına değiştirilebilecek ya da benimsenebilecek bir kavram değildir. Bu, her konuda olduğu gibi ciddi bir eğitim gerektirir. Eğitimler neticesinde de bu konunun içinde olan sektörlerin de bunu benimsemesini gerektiren bir alandır."

İş kazalarının sıfıra indirilmesi amacıyla bir deklerasyon imzalandığını hatırlatan Akyıl, "Daha sonra da ilk seferberlikte olduğu gibi Bakanlığımızın üst düzey yöneticilerinden oluşan ekipler oluşturuldu. Biz de bu ekibin bir parçası olarak Konya'ya geldik. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşüp okullarda iş sağlığı ve güvenliğinin benimsenmesi için kitapların bazı bölümlerine gerekli bilgilerin yer almasını sağladık." diye konuştu.

Toplantıya, KOMÜT Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Topal, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanları ile müteahhitler katıldı.

Basına kapalı devam eden toplantıda, sektörle ilgili konular görüşüldü.