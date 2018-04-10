Harran Güneş Enerjisi Santrali ile gelişecek

Şanlıurfa, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu kentlerinden biri.

Harran Üniversitesi (HRÜ), bu durumu avantaja dönüştürmek için yola çıktı. 5 MW'lık Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde kurulum çalışmaları son aşamaya geldi.

Üniversite, kurulacak GES ile bir taraftan kendi enerji ihtiyacını karşılayacak diğer taraftan da bu santral Ar-Ge çalışmaları için dev bir laboratuvar işlevi görecek.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, bölgenin güneşlenme süresinin yıllık 3 bin saati bulduğunu söyledi.

Taşaltın, devlet teşvikleriyle de desteklenen yenilenebilir enerji yatırımlarına bölgedeki özel şirketlerin yanı sıra kamu kurumlarının da ilgi göstermesi gerektiğini vurguluyor.

Ekstra gelir sağlanacak

Bölge halkının güneş enerjisi santrali yatırımını "güneş tarlası" olarak görüyor.

21 bin 200 panel bulunan santral, yaklaşık 27 milyon liraya mal edildi.

Taşaltın, santralin yıllık 5 MW enerji üreteceğini söyledi.

"Güneş enerjisi santralimiz 5 MW'lık kapasiteye sahip ve bir aya kadar tamamlanıyor. Enerji, üniversitemize bir iki aya kadar verilmiş olacak. Her ay 300-400 bin lira civarında üniversiteye gelir sağlanacak. Bu 3-4 yılda harcadığımız parayı kurtaracak bir rakamdır. Ekstra bir gelir gibi olacak ve bu bizi çok rahatlatacak."

Kısa süre önce inşaatına başlanan santralin hizmete girmesi için gün sayılıyor.

Kaynak: AA