Google'dan MEB'e yazılım eğitimi desteği

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 5. ve 6. sınıflarda okutulan bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin içeriğinin zenginleştirilmesinin teknoloji çağının bir sonucu olduğunu belirterek, "Günümüzün çocukları, dünyaya teknolojiyle gözlerini açıyor. Durum böyle olunca çocuklarımıza teknolojiyi doğru ve etkili şekilde kullanmayı öğretmek zorunluluk arz etmektedir." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Google Türkiye arasında "İlköğretimde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi İçin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Erdem, konuşmasında, hayata hazır, sağlıklı, mutlu ve bilgi toplumunun istediği bireyleri yetiştirme arzusunda olduklarını söyledi.

Bilgi toplumunda bilginin amaç değil araç olduğunu kaydeden Erdem, "Geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın, bilgi toplumunun gerektirdiği becerilere haiz, bilgili, becerili ve yaratıcı şekilde yetişmeleri için çalışmalar yürütmekteyiz." diye konuştu.

Erdem, 5. ve 6. sınıflarda okutulan bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin içeriğinin zenginleştirilmesinin teknoloji çağının bir sonucu olduğunu belirterek, "Günümüzün çocukları, dünyaya teknolojiyle gözlerini açıyor. Durum böyle olunca çocuklarımıza teknolojiyi doğru ve etkili şekilde kullanmayı öğretmek zorunluluk arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yenilenen müfredatta bilişim teknolojileri ve yazılım dersine önem verdiklerini vurgulayan Erdem, dersin içeriğini Google Türkiye'nin bilgi birikiminden yararlanarak zenginleştirdiklerine işaret etti.

Protokol kapsamında, ders programına uygun olarak, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenciler ve öğretmenler tarafından uygulanacak materyallerin hazırlandığını dile getiren Erdem, yazılım dersini veren öğretmenlerin bununla ilgili yeterliliklerini artırabilmek için hizmet içi eğitimlerin yapılacağını bildirdi.

İçeriği zenginleştirilmiş bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin birinci döneminde, öğrencilerin "ürün oluşturma", "bilgisayar sistemleri", "iletişim araştırma" ve "iş birliği" konularında yetkinliklerini artıracaklarını kaydeden Erdem, ikinci dönemde ise öğrencilere "anoritmik düşünme", "algoritma oluşturma", "ayrıştırma", "çözüm değerlendirme", "otomasyon" gibi bilgi ve becerileri kazandıracaklarını söyledi.

"Dijital yetkinlik" ve "öğrenmeyi öğrenme" kavramları

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ise inovasyonun eğitimin olmazsa olmazları arasında bulunduğunu belirtti.

Çocukların teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Gençoğlu, "Teknolojiyi iyi öğretebilemek için Google ile çalışmayı sinerji olarak görüyoruz. Daha önce elimizde olmayan bir eğitim materyalini, öğretmen rehberini sürece eklemiş oluyoruz." dedi.

"Bakanlık olarak bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde, çocuklarımıza kapı açmak, yol tarif etmek ve yeni yollar bulabilmeleri için onları cesarelendirmek istiyoruz." şeklinde konuşan Gençoğlu, bilişim teknolojileri ve yazılım dersini 5. ve 6. sınıflarda ikişer saat verdiklerini söyledi.

Derste, özellikle "dijital yetkinlik" ve "öğrenmeyi öğrenme" kavramını ön plana çıkardıklarını ifade eden Gençoğlu, öğrencilere teknolojiyi kullanma bilincini aşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

"Teknolojinin eğitimin temelini oluşturması gerekiyor"

Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez de teknolojinin birtakım fırsatları ve zorlukları olduğunu belirtti.

Gençlerin fırsatları, avataja dönüştürebilmesi için çalıştıklarını anlatan Hiçsönmez, "Eğitimde teknolojinin bir ders olmaktan çıkarak, teknolojinin eğitimin temelini oluşturması gerekiyor. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile bilişim teknolojileri ve yazılım dersindeki djital kodlama, dijital vatandaşlık ve dijital okuryazarlıkla ilgili bütün bilgimizi Türkiye'ye adapte etmek üzere bir kitap yayınladık." dedi.

Hiçsözmez, Google'ın bilgi birikimini proje kapsamında MEB'e aktardıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Google Ortadoğu-Afrika-Türkiye ve Rusya Kamu İlişkileri Kıdemli Direktörü Doron Avni ve Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven de sunum yaptı.

"Öğretmen Rehberi" el kitabı

Google Türkiye ile MEB arasında imzalanan protokol kapsamında, bilişim teknolojileri ve yazılım dersi müfredatı Google tarafından zenginleştirildi ve "Öğretmen Rehberi" el kitabı hazırlandı.

Kodlama, dijital okur yazarlık ve çevrimiçi vatandaşlık konularındaki bilgi birikimini öğretmenlerin kullanımına açan Google, akademisyenlerden oluşan ekiple, 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin temel dijital becerilere sahip olabilmelerini sağlayacak ve içerik konusunda öğretmenlere yol gösterecek online bilgi portalını da hayata geçirecek.

Proje kapsamında ayrıca öğrencilerin bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde programlama, kodlama gibi matematiksel beceri gerektiren dersleri oyun oynayarak öğrenebilmeleri, bazı etkinlikleri bilgisayara ihtiyaç duymadan yapabilmeleri için farklı içerikler geliştirildi.