Gaziantep'te geleceğin mühendislerini yetiştiriyorlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) bünyesinde mühendisliğe ilgiyi artırmak için "STEM Maker ve Robotik Kodlama" eğitimi veriliyor.

Mühendislerin ve üniversite öğrencilerinin de eğitim aldığı GASMEK Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi’nde, 9-15 yaş grubu çocuklar da yaz boyunca düzenlenecek birer aylık eğitimlerle matematiksel ve algoritmik zekalarını geliştirecek.

Eğitimler ücretsiz veriliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, 2015 yılından beri GASMEK bünyesinde ücretsiz eğitim verdiklerini söyledi.

Aksoy, açtıkları merkezlerle çocukların eğitimine katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Bunlardan biri de robotik kodlama kursları. Bu eğitim özel okullarda verilen ciddi bir eğitimdir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için devlet okullarında okuyan çocuklar buralara gelerek kendilerini geliştirip bilgilerini artırıyor. Hayal güçleriyle beraber teknolojiyi de kullanarak mühendisliğe adım atıyorlar" dedi.

"Matematiksel ve algoritmik zekaları gelişiyor"

Çınaroğlu, matematik ve fiziğe yatkınlığı olan öğrencileri eğitim programına aldıklarını belirterek, şunları dedi:

"Burada öncelikle kodlama öğreniyorlar. Böylece onların matematiksel ve algoritmik zekaları gelişiyor. Aynı zamanda tasarım yetenekleriyle kendilerini keşfediyorlar. Yeri geldiğinde bir tekerlek, kol parçası tasarlıyor. Kendi ürününü kendi tasarlıyor. Fizik ve matematik kurallarını öğrenerek, bilgisayarda kodlama yapmayı öğrenmiş olacaklar.

Geleceğin mühendislerini yetiştiriyoruz. Buradaki tek amacımız da sadece mühendis yetişmesi değil, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirerek tam bir eğitim almaları. Çocuklar kendileri üreterek yeni modeller ortaya çıkarıyor. Öğrendikleri eğitimi pekiştiriyorlar. Kendi deneylerini kendileri yapmış oluyorlar. Okulda görmüş oldukları teorik bilgileri iyice öğrenmiş oluyorlar. "

Öğrencilerden Tuncay Kanaç beşinci sınıfa geçtiğini söyleyerek kursa severek geldiğini ve gelecekte de bu konuda çalışmaya devam etmek istediğini anlattı.

Ulaş Babur ise kursta hem eğlendiğini hem de öğrendiğini belirterek, "Robot ve bilgisayardaki karakterleri hareket ettirebiliyoruz. İlgisi olan arkadaşlarıma da kursa gelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.

Kaynak: AA