  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Fransa'da zorunlu eğitim 3 yaşında başlayacak

Fransa'da zorunlu eğitim 3 yaşında başlayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2019'dan itibaren eğitime başlama yaşında değişikliğe gidileceğini ve zorunlu eğitime başlama yaşının 6'dan 3'e indirileceğini açıkladı.

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Fransada zorunlu eğitim 3 yaşında başlayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te düzenlenen okul öncesi eğitimin ele alındığı kongrede, eğitim sisteminde getirilecek değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Fransa'da okul öncesi eğitimin mecburi hale getirildiğini anımsatan Macron, "2019 eğitim döneminden itibaren, mecburi eğitim yaşını 6'dan 3'e indirmeye karar verdim" dedi.

Vatandaşlık eğitiminin küçük yaşlardan itibaren alınmasının önemine değinen Macron, Fransa değerlerinin okulda ve okul aracılığıyla çocuklara öğretilebileceğini savundu.

Fransa'da zorunlu eğitim 6 ve 16 yaşları arasında geçerli. Çocuklara 6 yaşından itibaren eğitim zorunluluğu 1882'de getirilmişti.

Getirilecek mecburi uygulamanın yaklaşık 25 bin çocuğu etkilemesi bekleniyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: zorunlu eğitim, Macron, fransa
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