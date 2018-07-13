Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde İHA eğitimleri başlıyor

İHA ya da dronelar havadan görüntüleme, sinema-televizyon çekimleri, haritalama, arama ve kurtarma, tarımsal ve çevresel uygulamalarda sıkça kullanılıyor.

Tehlikeli ve riskli operasyonlarda insanlı hava araçlarının yerine İHA'ların kullanımı, emniyet ve maliyet başta olmak üzere birçok yönden avantajları beraberinde getiriyor.

Pilot ihtiyacı ortaya çıkıyor

İHA kullanımının yaygınlaşması da pilot ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Hızla artan pilot ihtiyacı, bu alanda eğitim veren kurumların da önemini artırıyor. Önemi ve sayıları sürekli artan droneların eğitim almış İHA pilotlarınca uçurulması ise zorunlu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM) de bu eğitimi verecek yetkili eğitim kuruluşlarından biri oldu.

ESOGÜSEM bünyesinde düzenlenecek İHA ticari pilot eğitimleri, temel havacılık derslerinin yanı sıra İHA'lara özgü dersleri de kapsıyor.

"Eğitimi tamamlayan adaylar pilot sertifikasına sahip olacak"

İHA ticari pilot eğitimi verecek ESOGÜ öğretim görevlisi Tamer Savaş, 22 Ağustos'ta başlayacak eğitim için kayıtların yapılabildiğini belirtti.

Savaş, "500 gram-4 kilogram arasındaki İHA'lar ve 4-25 kilogram ağırlığındaki İHA'ları kullanacak adaylara yönelik İHA-0 ve İHA-1 eğitimleri vereceğiz. Eğitimleri tamamlayan adaylar ömür boyu geçerli SHGM onaylı ticari pilot sertifikasına sahip olacak. Eğitimler SHT-İHA talimatına göre düzenlenecek" ifadesini kullandı.

İHA eğitimi almak isteyenler esogusem.ogu.tr internet adresinden başvuru formunu doldurarak ön kayıt yaptırabilecek. İHA-0 eğitimi 12 saat teorik, 2 saat pratik, İHA-1 eğitimi ise 36 saat teorik ve 2 saat pratik eğitimden oluşuyor.

Kaynak: AA

