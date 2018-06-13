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Engelli öğretmen alımı için başvurular başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen alımına ilişkin atama yapılacak alan ve kontenjanları açıkladı.

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Engelli öğretmen alımı için başvurular başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 500 kontenjana yapılacak engelli öğretmen alımı için bugün başlayan başvurular 20 Haziran'da bitecek.

Alımlar, 2016 ve bu yıl 22 Nisan'da yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre yapılacak.

Adaylar, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://ikgm.meb.gov.tr" internet adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak, istenen belgelerle il milli eğitim müdürlüklerine onaylattıracak.

Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon, 2016 veya 2018 EKPSS sonuç belgesi ile Engelli Sağlık Kurulu raporu istenecek.

Adayların ayrıca, halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları da alınacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen alımı, engelli kamu personeli seçme sınavı
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