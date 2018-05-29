Engelli adaylar ÖSYM'nin hizmet kalitesinden memnun

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), düzenlediği ankette engelli adayların sınavla ilgili bazı uygulamalardan memnuniyet seviyeleri ölçüldü.

Engelli adayların başvuru merkezlerinin hizmet kalitesiyle ilgili memnuniyet oranı yüzde 89 olarak belirlendi.

ÖSYM sınavlarında engelli adaylara ek süre verilmesi uygulaması ile ilgili memnuniyet oranı yüzde 85 olarak tespit edildi. Engelli adaylara okuyucu ve işaretleyici yardımı verilmesi uygulaması ile ilgili memnuniyet oranı ise yüzde 86.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda engelli adayların sınava alındığı binaların uygunluğu, kullanılması zorunlu bir aparat olması durumunda jammerlı sınav salonu hizmetinin artık her ilde yapılması ile ilgili memnuniyet oranı ise yüzde 90 oldu.

Kaynak: AA