Eğitimde zam şampiyonu özel üniversiteler

Özel eğitim-öğretim kurumlarının ücretleri son 1 yılda yüzde 9-17 artış gösterdi. Eğitim kurumu ücretlerinde en yüksek artış yüzde 17 ile özel üniversitelerde gerçekleşti. Özel üniversite ücreti 1 yıl önceye göre 4 bin 179 lira, özel lise ücreti 946 lira ve özel ilköğretim ücreti 2 bin 88 lira arttı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) TÜFE madde sepetinde yer alan ortalama fiyatlara göre, Temmuz 2016 - Temmuz 2017 döneminde özel eğitim-öğretim kurumları ücretleri enflasyon oranı üstünde artış gösterdi.

Söz konusu dönemde enflasyon yüzde 9,79 düzeyinde gerçekleşirken, özel eğitim-öğretim kurumları ücretleri yüzde 9-17 yükseldi.

Dershanelerin kapatılmasıyla hızla sayıları artan özel lise ücretleri son 1 yılda yüzde 9,03 arttı. Geçen yılın temmuzda 10 bin 468 lira olan ortalama özel lise ücreti, bu yılın temmuz ayına kadar 945 lira arttı. Özel liselerin yıllık ortalama ücreti 11 bin 413 lira oldu.

Aynı dönemde özel ilköğretim ücretleri ise yüzde 13,35 arttı. Bu okullara geçen yılın temmuz ayında ortalama 15 bin 634 lira ödenirken, bu miktar Temmuz 2017'de 17 bin 722 liraya ulaştı. Özel ilköğretim okullarındaki fiyat artışı velilerin cebinden 2 bin 88 lira fazla para çıkmasına neden oldu.

Özel üniversite ücreti 30 bin liraya dayandı

Eğitim kurumlarında en yüksek oransal artış özel üniversite ücretlerinde yaşandı. Özel üniversite ücretlerindeki artış yüzde 17'yi bularak, yıllık enflasyon rakamının neredeyse iki katına yaklaştı. Böylece geçen yılın temmuzda yaklaşık 25 bin lira olan ortalama özel üniversite ücretleri 29 bin 210 liraya kadar çıkarak 30 bin sınırına dayandı. Özel üniversite ücretleri bu dönemde 4 bin 179 lira arttı.

Kamunun önemli bir ağırlığının olduğu anaokulu düzeyinde de fiyat artışları meydana geldi. Anaokulu ücretleri son 1 yılda yüzde 12,04 arttı. Böylece Temmuz 2016'deki 58,6 liralık ortalama anaokulu ücreti 7,1 liralık artışla 65,7 liraya çıktı.

TÜİK verilerine göre, TÜFE madde sepetinde yer alan eğitim kurumlarının fiyatlarında son 1 yıldaki değişim şöyle:

Okullar Temmuz 2016

(lira) Temmuz 2017

(lira) Fiyat Değişimi

(lira) Oransal Değişim

(yüzde)

Anaokul Ücreti 58.64 65.70 7.06 12,04

Özel İlköğretim Ücreti 15.634 17.722 2.087 13,35

Özel Lise Ücreti 10.467 11.413 945 9,03

Özel Üniversite Ücreti 25.031 29.210 4.178

16,69