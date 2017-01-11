Edirne'de kar tatili uzadı

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan duyuruda, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Valilik kararıyla önceki gün, dün ve bugün de okullar tatil edilmişti.

Kar yeniden başladı

Edirne'de kar yeniden başladı. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkililerince, yerde mevcut olan kar üzerine, 20 santimetre ve üzerinde yeni kar yağışı tahmin ediliyor.

Pazarkule, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarına giden yol sık sık karayolları ekiplerince kontrol ediliyor. Açık olan yollarda aksaklık yaşanmaması için ekipler tuzlama çalışması yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu kentte gece hissedilen sıcaklığın sıfırın altında 15 derecelere yaklaşması bekleniyor.

Kara saplanan kamyonu askerler kurtardı

Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyü yakınlarında, kara saplanan süt toplama kamyonunu Mehmetçik kurtardı.

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliğine (SÜTÜB) ait süt toplama aracı, kentte kar yağışı nedeniyle Keramettin köyü yakınlarında yolda kaldı.

Köylüler tarafından gerçekleştirilen kurtarma girişimleri başarısız olunca, Süloğlu 55. Mekanize Piyade Tugayından yardım istendi. Kamyonun mahsur kaldığı yere gelen paletli zırhlı askeri araç, süt kamyonunu çekerek kurtardı. SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez, askerlere teşekkür etti.

Bu arada Tunca Nehri'nin Tunca Köprüsü civarından geçen kısmının neredeyse tamamı donarken, Meriç Nehri'nin durağan kesimlerinde de yer yer donma olayı yaşanıyor.