  • 11 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.881
    EURO 4.079
  • BIST 77415.96
    ALTIN 148.211
Buradasınız : » » Edirne'de kar tatili uzadı

Edirne'de kar tatili uzadı

Kentte, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Edirnede kar tatili uzadı
Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.
 
Edirne Valiliğinden yapılan duyuruda, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.
 
Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
 
Valilik kararıyla önceki gün, dün ve bugün de okullar tatil edilmişti.
 
Kar yeniden başladı
 
Edirne'de kar yeniden başladı. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.
 
Meteoroloji yetkililerince, yerde mevcut olan kar üzerine, 20 santimetre ve üzerinde yeni kar yağışı tahmin ediliyor.
 
Pazarkule, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarına giden yol sık sık karayolları ekiplerince kontrol ediliyor. Açık olan yollarda aksaklık yaşanmaması için ekipler tuzlama çalışması yürütüyor.
 
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu kentte gece hissedilen sıcaklığın sıfırın altında 15 derecelere yaklaşması bekleniyor.
 
Kara saplanan kamyonu askerler kurtardı
 
Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyü yakınlarında, kara saplanan süt toplama kamyonunu Mehmetçik kurtardı.
 
Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliğine (SÜTÜB) ait süt toplama aracı, kentte kar yağışı nedeniyle Keramettin köyü yakınlarında yolda kaldı. 
 
Köylüler tarafından gerçekleştirilen kurtarma girişimleri başarısız olunca, Süloğlu 55. Mekanize Piyade Tugayından yardım istendi. Kamyonun mahsur kaldığı yere gelen paletli zırhlı askeri araç, süt kamyonunu çekerek kurtardı. SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez, askerlere teşekkür etti.
 
Bu arada Tunca Nehri'nin Tunca Köprüsü civarından geçen kısmının neredeyse tamamı donarken, Meriç Nehri'nin durağan kesimlerinde de yer yer donma olayı yaşanıyor.
 
Etiketler: edirne kar tatili, hava durumu, edirne valiliği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EĞİTİM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER