Ebeveynlere yarıyıl tatili tavsiyeleri

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen 20 Ocak Cuma gününden itibaren yarıyıl tatiline girecek.

2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 20 Ocak Cuma günü sona erecek.

Cuma günü yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarıyıl tatiline girecek. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak. Eğitim öğretim yılı 9 Haziran'da tamamlanacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönemde 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 26 ve 27 Nisan'da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarına girecek. Mazeret sınavı da 20 ve 21 Mayıs'ta yapılacak. TEOG sınav sonuçlarının haziranda açıklanması planlanıyor.

Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 12 Mart Pazar günü, ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da beş oturumda gerçekleştirilecek.

Yarıyıl tatili için ebeveynlere tavsiyeler

Tüm öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği yarıyıl tatili 20 Ocak tarihinde başlıyor. Milyonlarca öğrenci 15 gün boyunca yapacakları tatilin hayalini kuruyor. Bu hayale bir de okulların verdiği yarıyıl ödevleri eklenince ebeveynler için kısıtlı zamanı programlamak daha da zorlaşıyor.

Çocukların yoğun bir dönem sonrası ödüllendirilmek istediklerini anlatan Uzman Psikolog Ayşen Kayahan, “Yarıyıl tatili programı kadar önemli bir diğer konuda karne hediyesidir. Çocuklara abartılmadan ve sonradan daha büyük sorunlara yol açmayacak hediyeler seçilmelidir. Geziler, küçük tatiller gibi etkinlik içeren hediyeler olabilir. Her ailenin makul sınırlar içinde kalması, özellikle pahaca yüksek olmayan ama mutlu eden ve birlikteliği besleyen ödüller belirlemesi uygun olacaktır. Hediye, sevincin kutlanması olmalıdır” dedi.

Yarıyıl tatilinin aileler için, çocuklarıyla zaman geçirmek adına iyi bir fırsat olduğunu anlatan Kayahan, “Birlikte tatil yapmak, yakında gezilecek, görülmesi gereken yerleri ziyaret etmek herkese iyi gelecektir. Yaşadığınız şehri keşfedin, şehrinizdeki müzeleri, tarihi yerleri gezin, turlara katılın. Ziyaret öncesi çocuğunuzdan gideceğiniz yerlerle ilgili araştırma yapmasını ve bilgi toplamasını isteyin, yaşı küçükse birlikte araştırın. Kitapçıları dolaşın, kendi istediği kitaplar üzerinden uzlaşarak kitaplar alın ve evde birlikte okuyun. Size anlatmasını isteyin. Çocuğunuzu hem fiziksel hem sosyal gelişimine çok büyük katkı sağlayan sporla ve sporun çeşitli dallarıyla tanıştırın. Ayrıca okul zamanı pek zaman bulunamayan sinema, gösteri, tiyatro gibi etkinliklere gitmekte iyi bir seçenektir” dedi.

“Arkadaşlara vakit ayırsın”

Çocuğun sevdiği arkadaşlarını davet edip, okul dışında zaman geçirmelerini sağlamanın da büyük faydaları olduğuna değinen Kayahan, tatilde kuralların biraz esneyebileceğine dikkat çekiyor. Kayahan; “Çocuklar okul zamanında daha kolay kurallara uyar. Tatilde kurallar kısmen esnetilebilir ama tamamen kaldırılmamalıdır. Çocuk bu dönemde ekran ya da teknolojik makinelerle daha fazla zaman geçirmek isteyebilir. Okul zamanından daha uzun süre ekranda kalınabilir lakin bir sınırı olmalıdır. Çalıştığı ya da okuduğu süre/sayfa sayısı belirlenen günlük ekran zamanına bonus olarak eklenebilir” dedi.

Yarıyıl tatilinde çocuğun dinlenmesine, eğlenceli zaman geçirmesine, kitap okumasına ve ödevlerini bitirmesini sağlamak gerektiğine de dikkat çeken Kayahan, yasaklar getirerek ilişkiyi germek yerine, alternatif etkinlikler planlamak gerektiğini anlatıyor. Tatilde “Şehriniz ya da çevrenizle ilgili araştırmalar yapıp, notlar almasını isteyebilir, küçük geziler planlayabilirsiniz” diyen Kayahan, “Akrabaları, aile büyüklerini ziyaret edebilir, arkadaşlarını davet edebilirsiniz.

Sinema, gösteri, tiyatro gibi etkinliklere gidebilir. Paten, bowling gibi eğlenceli etkinliklere katılabilir; basketbol, Aikido, yüzme gibi ya da kayak gibi tatil sporları yapabilirsiniz. Sevdiği ve zevk aldığı faaliyetleri, beraber yapmak paylaşımın en güzel halidir. Aile bireylerinin bir arada yapabileceği aktiviteler düzenlemeli. Yapılması gereken çalışmalara da biraz keyif katabilirsek, tatil anlam kazanmış olur” dedi.