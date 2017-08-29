e-kayıt ile 215 milyon liralık tasarruf sağlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, elektronik kayıt (e-kayıt) yapabilecek 543 bin 242 kişiden 417 bin 890'ının üniversite kaydını bu sistem üzerinden yaptırmasıyla tahmini 215 milyon lira tasarruf sağlandı.

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, üniversite adaylarının, tüm devlet üniversiteleri ile 16 vakıf üniversitesine e-kayıt işlemleri 16 Ağustos'ta sona erdi.

Elektronik kayıt yapabilecek 543 bin 242 kişiden 417 bin 890'ı üniversite kaydını YÖK'ün 2014-2015 öğretim yılından beri e-devlet kapısı üzerinden uygulamaya aldığı e-kayıt uygulaması üzerinden gerçekleştirdi. Elektronik kayıt yapabilecek öğrencilerin devlette yüzde 80'i vakıfta ise yüzde 28'i elektronik kaydı tercih etti.

Öğrenciler yerleştikleri üniversiteye gitmeden kayıt oldular

Bu yıl, elektronik kayıt sayesinde en az 215 milyon lira tasarruf sağlandığı tahmin ediliyor. Hesaplama öğrencilerin kayıt yaptırmak için en az bir veli ile üniversitenin bulunduğu şehre gittiği, bir gece konakladığı, gidiş dönüş yol parası ve yemeğe harcadığını miktar göz önüne alınarak yapıldı. Bu rakamın, kayıt yaptıran öğrencilerin bir bölümünün arkadaşları veya ailesinden daha fazla kişiyi götürdüğü dikkate alındığında daha da fazla olduğu düşünülüyor.

Elektronik kayıt sayesinde öğrenciler kazandıkları üniversiteye gitmeden kayıtlarını gerçekleştirdi. Bu öğrenciler üniversitelerinin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gidip, duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabiliyor.

Bu sene tüm devlet üniversiteleri ile elektronik kayda dahil olmak isteyen 16 vakıf yükseköğretim kurumu, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkanı sundu.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kayda uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dahil edilmedi.

Elektronik kayıt ilk yerleştirme için gerçekleştirildi. Ek yerleştirme ve milli sporcu yerleştirmelerinde adayların yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekiyor.

Bürokratik yük azaldı

YÖK, öğrenci ve velilerinin hem hayatlarını kolaylaştırma hem de potansiyel harcamalarını azaltma için son yıllarda elektronik kayıt, öğrenci belgesi ve mezun belgesi uygulamalarını hayata geçirdi.

YÖK’ün hizmete sunduğu bu uygulamalar sayesinde bürokratik işlemler azaldı, zaman tasarrufu sağlandı ve sahtecilik azaldı. Ayrıca üniversitelerin bu öğrenciler için harcayacağı iş gücü de çok büyük bir oranda azalmış oldu. Sayıları hızla artan üniversitelerin pek çok bürokratik yükten kurtulması ve bu bürokrasiyi gerçekleştiren kamu görevlilerinden bu yükün alınması yapılan bu hizmetlerin değerini gösteriyor.

Geçen yılki tasarruf 200 milyon idi

YÖK'ün geçen yılki verilerine göre elektronik kayıt yaptırabilecek 592 bin 634 adaydan yüzde 68,8'ine karşılık gelen 407 bin 946'sı elektronik kayıt yaptırmış ve bu sayede 200 milyon lira tasarruf sağlanmıştı.

Elektronik kayıt yapabilecek öğrencilerin yüzde 70,6'sı devlet üniversitelerine, yüzde 18'i de vakıf üniversitelerine kayıtta elektronik sistemi seçmişti. AA