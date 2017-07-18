DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS-Diş Hekimliği) başvuruları bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 DUS ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen "Yurt dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" ile Yükseköğretim Genel Kurulunun kararları uyarınca diş hekimliği alanlarında yapılacak 2017-STS Diş Hekimliği 10 Eylül'de uygulanacak.

Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.