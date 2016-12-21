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Doktora burslarının takvimi açıklandı

Doktora programlarına kayıtlı öğrencilere verilecek burs programı, 22 Aralık 2016 ile 6 Ocak 2017 tarihleri arasında başvuruların alınmasıyla başlayacak.

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Doktora burslarının takvimi açıklandı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 100 tematik alanda 2 bin kişiye yönelik başlatılacak "100/2000 YÖK doktora bursları"nın 22 Aralık 2016 ile 6 Ocak 2017 tarihleri arasında, yükseköğretim kurumlarının başvurularının alınmasıyla başlayacağını belirterek, 23-27 Ocak'ta adayların kurumlara başvuru yapacağını, şubat ayı içinde de sonuçların ilan edileceğini bildirdi.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Saraç, "100/2000 YÖK doktora bursları" ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak üzere devlet üniversitelerinin rektörleri ile bir araya geldi.

Saraç, YÖK'te düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, Türkiye'de doktora öğrencisi sayısının 91 bin 926'ya ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin doktoralı insan kaynağı oranını artırabilmek üzere, ülkenin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak uzun soluklu ve katılımcı bir yaklaşımla tasarlanan "100/2000 YÖK doktora programı" ile 100 interdisipliner alanda 2 bin öğrenciye doktora bursu verileceğini hatırlatan Saraç, şöyle devam etti:

"Öğrencilere 4 yıl süreyle yılda 12 ay boyunca bin 550 lira burs verilecek. 2016-2017 bahar döneminde YÖK tarafından doktora programlarına kayıtlı öğrencilere verilecek burs programı, 22 Aralık 2016 ile 6 Ocak 2017 tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarının başvurularının alınmasıyla başlayacak olup yükseköğretim kurumlarından gelen taleplerin YÖK tarafından değerlendirilmesi, 20 Ocak 2017'ye kadar tamamlanarak sonuçlar ilan edilecek. 23-27 Ocak'ta adayların kurumlara başvurularını yapması, şubat ayı içinde de sonuçların ilan edilmesini öngören oldukça yakın tarihli bir takvim belirlendi.

Temel bilim ve mühendislik, sağlık, sosyal bilimler, mimarlık, sanat ve tasarım kategorilerinde toplam 100 tematik alanda verilecek doktora burs programı kapsamında YÖK çağrı açacak, üniversiteler bu alanlar için yetiştirecekleri öğrenci sayılarını belirterek YÖK'e başvuracak ve YÖK, yetkin ve başarılı üniversiteleri destekleyecek." AA

Etiketler: YÖK, yekta saraç, doktora bursları
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