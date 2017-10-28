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Doçentliğin ikinci aşaması üniversitelere devrediliyor

YÖK Başkanı Saraç, "Doçentliğin ikinci aşamasının üniversitelerce yürütülmesi, üniversitelerimize kimlik kazandıracak." dedi.

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Doçentliğin ikinci aşaması üniversitelere devrediliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, daha önce başlattıkları ademimerkeziyetçi yaklaşımla yetki devri konusunu doçentlikte de devam ettirmek istediklerini belirterek, "Doçentliğin ikinci aşamasının üniversitelerce yürütülmesi, üniversitelerimize kimlik kazandıracak." dedi.

Sosyal medya hesabından dün, doçentlik sınav sürecine ilişkin, adaylardan gelen şikayetler üzerine çalışma başlattıklarını açıklayan Saraç, detayları anlattı.

Mevcut durumda doçentlik sınavının, eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirildiğini anımsatan Saraç, Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) belirlenen jüri tarafından önce eser incelemesi yapıldığını, ardından da sözlü sınavda başarılı adaylara doçent unvanı verildiğini dile getirdi.

Sözlü sınav aşamasının gayritabii şekilde cereyan ettiği yönünde yıllardır şikayet olduğunu belirten Saraç, binlerce adayın zaman açısından yaşadığı sıkıntılar da dikkate alındığında mağduriyetler yaşandığının görüldüğü ifade etti.

Saraç, bunun üzerine konunun üzerinde yeniden düşünmek gerektiğine karar verdiklerini ve bunu üniversitelere sorarak değerlendirme yapmak istediklerini söyledi.  

Kaynak: AA

Etiketler: YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretim kurulu, doçentlik, doçentlik sınav süreci
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