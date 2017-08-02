Diş hekimliği sınavları saatine güncelleme

ÖSYM tarafından 10 Eylül'de düzenlenecek Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2017-STS Diş Hekimliği) saat 14.30'da başlayacağı bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 10 Eylül 2017 tarihinde Ankara'da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) uygulanacak olan 2017-DUS ve 2017-STS Diş Hekimliği sınavlarının başlama saatinin 14.30 olarak belirlendiği belirtildi.

Duyuruda, ilgili kılavuzlar ve ÖSYM Sınav Takvimi'nin de bu doğrultuda güncellendiği kaydedildi.